Graziani attacca: "Gudmundsson deve andare via, alla Fiorentina ha fatto il suo tempo senza incidere"

L'ex bomber di Fiorentina e Torino ha parlato di Gudmundsson in radio

L’ex attaccante della Fiorentina, Ciccio Graziani, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana commentando il momento viola e le prospettive future.

Parlando del nuovo corso tecnico, Graziani ha spiegato: “Per Fabio Grosso il lavoro sarà relativamente più semplice, perché fare peggio dell’ultima stagione è difficile. Speriamo che l’esperienza e la competenza di Fabio Paratici possano incidere davvero. Molto dipenderà però dalle risorse economiche disponibili e da quanto si riuscirà ad alleggerire il monte stipendi”.

L’ex bomber ha poi posto l’accento sulla valorizzazione dei giovani: “Se un ragazzo ha qualità bisogna crederci fino in fondo, accettando anche qualche errore e dandogli continuità. Invece si sta andando nella direzione opposta: si parla solo di giocatori stranieri, e non è un problema solo della Fiorentina. Prendiamo il Napoli: perché non dare spazio a Antonio Vergara dall’inizio? Senza un cambio di mentalità, il calcio italiano farà fatica a crescere”.

Infine, un giudizio netto su Albert Gudmundsson: “Alla Fiorentina serve un attaccante dinamico, veloce, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo accanto a Moise Kean, che ha caratteristiche più statiche. Gudmundsson non ha dimostrato di poter ricoprire quel ruolo: le aspettative erano alte, ma ha deluso. Se arrivasse una proposta interessante, lo lascerei partire senza esitazioni”.