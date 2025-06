Graziani: “Gudmundsson non aveva rapporto con Palladino, ora con Pioli può tornare ad alti livelli”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante viola Ciccio Graziani per parlare di vari temi legati al mondo dei gigliati partendo da Dzeko: “Penso che la Fiorentina sia stata bravissima ad anticipare tutti per Dzeko perché, a zero, era una bella occasione che bisognava cogliere al volo. Poi, ad agosto, valuteremo meglio il mercato, ma al momento bisogna dire che è stata un’ottima mossa per arricchire la squadra perché lui ha esperienza e ti aiuta anche a gestire lo spogliatoio con il suo carisma. Sono sicuro che la Fiorentina vuole crescere mantenendo la stessa ossatura e mettendo qualche giocatore di classe per aumentare il livello.”

Su Gudmundsson: “Purtroppo con Palladino non aveva rapporto e la stagione è stata difficile anche a causa degli infortuni, ora con Pioli mi aspetto molto perché Stefano sa valorizzare il talento e lui può tornare ai livelli del Genoa basta vederlo in attacco e non a centrocampo a prendere il pallone.”