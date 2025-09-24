Graziani: "È presto per tirare le somme ma adesso devono arrivare i risultati. La squadra è meglio dell'anno scorso"

L'ex attaccante di Fiorentina e Torino, Ciccio Graziani, analizza la situazione in casa viola, soffermandosi sulle punte.

L’ex viola Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni: “Kean e Piccoli? Sono due ottimi calciatori. Kean è quasi consacrato tra gli attaccanti più forti d’Italia, Piccoli ha fatto bene a Cagliari e alla Fiorentina potrebbe fare addirittura meglio. I due sono anche compatibili per giocare insieme. E’ una questione di addestramento, non di caratteristiche: chi viene incontro chi va lungo, chi va sul primo chi sul secondo… Quando giochi a questi livelli è facile andare d’accordo. La Fiorentina per me è molto più forte di quella dell’anno scorso, però i risultati della squadra in questo momento non mi danno ragione. Ricordo però che siamo solo alla quarta giornata: aspettiamo la decima giornata per fare un primo piccolo bilancio sulla stagione della Fiorentina e di tutte le squadre”.

Sulle difficoltà in casa Fiorentina: "Non sono sorpreso, può succedere. Il Milan ha iniziato perdendo in casa con la Cremonese, poi ne ha vinte 3 di fila. La Fiorentina aveva praticamente vinto la prima con il Cagliari, poi al 95′ è arrivato il pareggio dei sardi. L’unica partita che i viola hanno davvero toppato è stata quella col Napoli. Chiaro che adesso devono iniziare ad arrivare i risultati”