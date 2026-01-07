7 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:11

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Graziani boccia Gudmundsson: “Giocatore discontinuo, giusto cederlo perché non ci puoi puntare”

Radio

Graziani boccia Gudmundsson: “Giocatore discontinuo, giusto cederlo perché non ci puoi puntare”

Mirko Carmignani

7 Gennaio · 14:32

Aggiornamento: 7 Gennaio 2026 · 14:32

TAG:

#FiorentinaCiccio GrazianiGudmundsson

Condividi:

di

L'ex attaccante della Fiorentina e del Torino ha parlato della situazione in casa viola prima della Lazio

A Radio Bruno l’ex bomber di Fiorentina e Torino Ciccio Graziani ha parlato anche di Gudmundsson chiacchierato anche dal mercato: “Giocatore troppo discontinuo, mi aspettavo ben altro da lui perché credevo fosse un trascinatore come Kean, invece non ha continuità dato che fa una partita da 8 e poi da 4. Non è un top come credevamo ed ormai il tempo è finito, non credo che sarà un giocatore su cui puntare per il futuro perché non me lo vedo ancora in viola a meno che non si svegli di botto. In estate lo lascerei partire senza grossi problemi.”

Sulla Fiorentina: “Spero di non dover lottare per la salvezza fino alla fine perché abbiamo una squadra forte e io lo dissi che per me era meglio dell’anno scorso, ovviamente ho sbagliato, ma mi auguro di cavarcela prima così da fare delle valutazioni future per tempo in modo tale da non commettere altri sbagli. Se ci salviamo prima, possiamo programmare ottimamente l’annata successiva.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio