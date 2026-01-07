Graziani boccia Gudmundsson: “Giocatore discontinuo, giusto cederlo perché non ci puoi puntare”

A Radio Bruno l’ex bomber di Fiorentina e Torino Ciccio Graziani ha parlato anche di Gudmundsson chiacchierato anche dal mercato: “Giocatore troppo discontinuo, mi aspettavo ben altro da lui perché credevo fosse un trascinatore come Kean, invece non ha continuità dato che fa una partita da 8 e poi da 4. Non è un top come credevamo ed ormai il tempo è finito, non credo che sarà un giocatore su cui puntare per il futuro perché non me lo vedo ancora in viola a meno che non si svegli di botto. In estate lo lascerei partire senza grossi problemi.”

Sulla Fiorentina: “Spero di non dover lottare per la salvezza fino alla fine perché abbiamo una squadra forte e io lo dissi che per me era meglio dell’anno scorso, ovviamente ho sbagliato, ma mi auguro di cavarcela prima così da fare delle valutazioni future per tempo in modo tale da non commettere altri sbagli. Se ci salviamo prima, possiamo programmare ottimamente l’annata successiva.”