Graziani: “Finalmente la Fiorentina mette due punte, ma Beltrán deve fare i 90 minuti qualche volta”

L’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a RTV38 sulla partita di oggi e sulla squadra in generale: “Oggi ho visto una bella Fiorentina, cinica e brava, il Frosinone deve giocare a viso aperto con tutti, non può restare chiuso e perdere 1-0, deve rischiare per salvarsi e questo ha aiutato i viola.”

Su Beltrán: “Di recente non mi era dispiaciuto, lo farei giocare fino alla fine, deve fare i 90 minuti, sicuramente rende meglio con una punta vicino, finalmente la squadra ha avuto un peso offensivo.”

Su Ikoné: “Oggi ha giocato molto bene sia nel primo che nel secondo tempo, ma purtroppo è una delle prime volte in 2 anni di Fiorentina.”