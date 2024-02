Graziani: “Belotti lo davano per bollito, io lo volevo già sei mesi fa. Nzola ha deluso per l’atteggiamento”

L’ex attaccante della Fiorentina, Ciccio Graziani, ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, è intervenuto sulle situazioni viola, dal primo gol di Belotti alla partita di stasera contro il Bologna.

Sul Belotti: “Aspettiamo per ora a dare dei giudizi, ovviamente da lui ci aspettiamo altri gol. Io l’avrei preso a giugno, ma tutti erano in disaccordo perché lo consideravano un bollito, ma uno che fa più di 100 gol in Serie A non può dimenticarsi come si segna. Infatti abbiamo visto in una partita e mezzo che ha dimostrato di essere un giocatore importante. È un giocatore che si è sempre fatto voler bene dai tifosi, da Torino a Roma al suo arrivo. E’ un giocatore che corre, sgomita e si impegna, il tifoso questo vuole vedere. Se poi si mette anche a segnare, Firenze se ne innamorerà“.

Su Ikoné: “In questi due anni ho visto fare pochissimi miglioramenti rispetto a quando è arrivato, è cresciuto poco. Lo vedo oggi e mi sembra di rivederlo nelle prime settimane a Firenze, le stesse giocate con gli stessi errori. Qualche giocata importante ce l’ha nelle sue caratteristiche ma vengono fuori troppo raramente, è il suo problema principale: la discontinuità“.

Delusione su Nzola: “Siamo rimasti delusi con lui, non solo per le prestazioni, ma soprattutto per l’atteggiamento. Senza grinta e senza determinazione. Interpretare la partita come fa lui negativizza tutto quello che è il contorno. Se con questi presupposti non segni nemmeno è normale che ne risenti”.

Sulla partita contro il Bologna: “Stasera toglierei Ikoné e metterei Bonaventura con Nico e Beltran dietro Belotti. Voglio una Fiorentina che a Bologna se la vada a giocare, con la sfrontatezza di volerla vincere. Attenzione a non essere presuntuosi, ma convinti della propria forza. E’ il Bologna che deve avere paura della Fiorentina, non viceversa”.

