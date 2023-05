Sentite Graziani: “Giocare prima in casa svantaggio? Una barzelletta. Non vedo Fiorentina favorita”

Francesco Graziani ha parlato a Radio Bruno alla vigilia di Fiorentina–Basilea. Queste le sue parole:

“Basilea? Non vedo la Fiorentina favorita ma la vedo al 50%. Giocando la prima in casa si vuole sempre fare bene subito ma adesso il fattore campo conta poco, non li impaurisci più con il pubblico. La Fiorentina deve mettere le proprie qualità e quel pizzico di fortuna che serve sempre

Fiorentina in calo? No, vedo che sta bene fisicamente e l’abbiamo a visto anche a Salerno dove ha recuperato i risultati. Penso che da un po’ di tempo ci sia del condizionamento inconsciamente rivolto alla partita di domani ed alla finale di Coppa Italia.

Giocare la prima in casa uno svantaggio? Per me è una barzelletta, non conta nulla. Le misure del campo sono sempre le stesse e fare in caso dei supplementari fuori cambia poco

Turnover? Io sono per un turnover intelligente cioè cambiarne 3 o 4 anche perchè poi ci sono 5 cambi a disposizione e molte volte ce lo dimentichiamo. Italiano ha fatto grande esperienza con questa competizione europea ma speriamo di rifarla il prossimo anno perchè il campionato non è andato bene.”

