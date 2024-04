Graziani su Italiano: “Serve rispetto per la Società. Si mette in cattiva luce affermando di volersene andare”

Ciccio Graziani parlando di Vincenzo Italiano, ai microfoni del Pentasport, si è sfogato dicendo: “Non mi è piaciuto il suo comportamento ambiguo. Poteva fare le cose in modo diverso. Se hai un accordo con una Società, dove il rinnovo è automatico in caso di risultati importanti, (Europa League), non puoi affermare di volerla lasciare a fine stagione, perchè sicuramente vai a litigare e ti metti in cattiva luce con tutti. Con il procuratore, se hai una trattativa in corso, falla pure, ma in silenzio, senza che esca fuori. Devi essere professionale fino in fondo e rispettoso nei confronti di una Società che continua a pagarti e ti ha sempre dato fiducia. Se andasse via Italiano, sinceramente mi dispiacerebbe, perchè in questi tre anni ci ha messo cuore, anima e impegno, ma di certo non mi strapperei i capelli, anche perchè non ce l’ho (ride). Una situazione così non l’avrei mai creata, è stata imbarazzante”.

GRAZIANI SU BELOTTI: “ATTACCANTE MOLTO SFORTUNATO. PER L’IMPEGNO CHE METTE SI MERITA SEMPRE 8 IN PAGELLA”