Graziani su Belotti: “Attaccante molto sfortunato. Per l’impegno che mette si merita sempre 8 in pagella”

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica Pentasport per parlare della semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta e il futuro della viola: “Le finali rimangono nella storia del club, quindi stasera si deve fare una super partita per cominciare a farsi strada verso l’Olimpico. Oggi abbiamo un set ball importante, ma non decisivo”.

“Parlando invece di Belotti, c’è da dire che è un giocatore importante, che s’impegna molto e ha un pizzico di sfortuna. A Lecce ha colpito la traversa, col Frosinone il palo, col Milan gli ha fatto una super parata Maignan anche se non ha calciato secco come si dovrebbe fare in quei casi. Sicuramente aspettiamo qualche gol in più da questo tipo di attaccante, tuttavia per l’impegno non gli do mai 6 in pagella, ma 8. Quando esce la maglia è sempre tutta bagnata per l’impegno. Sono fiducioso che possa sbloccarsi in questa ultima parte di campionato!”.