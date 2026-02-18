Graziani: “La Conference resta un obiettivo, ma domani è giusto fare turnover per il campionato”

A Radio Bruno è intervenuto Ciccio Graziani per parlare di Fiorentina: “Un minimo di turnover ci sta, ma non cambierei tutta la squadra e metterei dentro gente pronta per far bene e che sappiano dimostrare a Vanoli di dover essere presi più in considerazione. Darei quest’occasione a chi ha giocato meno tipo Ndour. Ora la priorità è la salvezza ma sono più fiducioso perché vedo una nostra crescita e un calo di altre come la Cremonese che è proprio in caduta libera.”

Prosegue: “Giusto chiamare dei ragazzi e puntare su chi ha avuto meno possibilità, infatti mi aspetto Ranieri titolare e lo stesso Fazzini che è un po’ sparito. La Conference resta un obiettivo, ma bisogna salvare la Fiorentina che sta meglio e lo abbiamo visto già a Como dove la prestazione è stata positiva.”

Sulla Fiorentina: “Ora siamo consapevoli del momento perché la classifica ci ha fatto capire per cosa lottiamo, siamo più forti degli altri e credo che chi se la gioca con noi ha paura perché la nostra offensiva è superiore senza dubbio. Anche le altre devono steccare, ma noi saremo pronti a prendere punti, c’è mancata fortuna e convinzione però credo che faremo 13 gare di livello.”

Su Inter-Juve: “Chivu ha sbagliato le dichiarazioni perché la simulazione c’era e non doveva negare l’evidenza, sarebbe stato meglio dire che non aveva visto e poi avrebbe riguardato le immagini. Bisognava ammettere che Bastoni aveva compiuto un brutto gesto e sono contento che il calciatore lo abbia riconosciuto e si sia scusato.”