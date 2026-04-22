Graziani attacca Piccoli: “Non ha margini di miglioramento, non ha fame, guadagna milioni e non si mangia l’erba”

Graziani molto duro contro l’attaccante della Fiorentina

Graziani è intervenuto al Pentasport parlando di Piccoli e dell’ultima partita contro il Lecce: “Ci sono delle cose che non si possono vedere, come De Gea che perde tempo a Lecce sull'1-1. A Verona abbiamo vinto giocando malissimo, ci ha salvato il portiere, lunedì ti sei accontentato del risultato. La Fiorentina gioca per non vincere e questo dà fastidio ai tifosi. Non sono d'accordo quando si dice che Piccoli non incide perché non gli arrivano i palloni. Non ha fame, non ha determinazione, si accontenta di poco anziché mangiare l'erba. Io andavo a letto con il pallone, con umiltà e determinazione sono arrivato ad alti livelli. Piccoli dà l'impressione di uno che non ha voglia di migliorarsi, tanto ormai è arrivato in Serie A e guadagna cifre che gli garantiscono un tenore di vita alto per i prossimi decenni”.