Ciccio Graziani attaccato a Tiki Taka: “Ci sarà un motivo se all’Imolese hanno scelto Dionisi e non te”

Nel corso di Tiki Taka, parlando della costruzione del basso l’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha litigato con il giornalista Fabrizio Ferrari

Inizia Ciccio Graziani: “La costruzione dal basso non esiste, bisogna buttare la palla lunga e pedalare, questa è intelligenza. Io non alleno, ma se allenassi..”

Ferrari risponde: “Perchè le maggiori squadre europee giocano con la costruzione dal basso? Si capisce che tu non alleni, hai 4 panchine in serie A e quest’anno hai criticato Sarri, Spalletti, Giampaolo …Giampaolo che ha battuto il Sassuolo 4-0. La squadra di Dionisi che aveva vinto sui campi di Inter, Milan e Juventus. Tu critichi questi colleghi. Allora, come mai l’Imolese che aveva come presidente, Spagnoli, un tuo ex giocatore (al Cervia e al Montevarchi), non ha preso te ad allenare in serie C, ma Dionisi? (adesso allenatore del Sassuolo ndr)”

Graziani non ci sta: E’ una vita che sono nel calcio, allora li puoi giudicare tu? La risposta del giornalista: “Ma io infatti non li giudico…”

PAURA PER GIUSEPPE ROSSI, ALTRO INFORTUNIO AL GINOCCHIO