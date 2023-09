Graziani sicuro: “Inter ti può castigare da un momento all’altro, la Fiorentina ha gioco e voglia”

Ai microfoni di Sport Mediaset XXL, l’ex giocatore Ciccio Graziani ha parlato di Inter-Fiorentina in programma oggi alle 18:30: “Sono due squadre che si conoscono, adesso c’è qualche variante tipo Thuram, che l’anno scorso non c’era. Si sono affrontate più di una volta, ci sono pregi e difetti da una parte e dall’altra. L’Inter sta bene e ha dei valori e ti può castigare da un momento all’altro, ma la Fiorentina ha il suo gioco, la sua e la sua voglia di vincere la partita. Sarà difficile per tutte e due. Possiamo vedere una bella partita”

