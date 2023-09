Scontro alla Roma tra lo spogliatoio e Mourinho. Accuse per la sconfitta, calciatori rinfacciano gioco inesistente

Al termine di Milan-Roma, secondo quanto riportato da Radio Radio, Josè Mourinho avrebbe accusato duramente la squadra giallorossa per come ha affrontato i rossoneri, una partita persa 1-2 dove per lunghi tratti c’è stato un dominio netto e quasi imbarazzante della squadra di Pioli. Mourinho contro i suoi giocatori ha usato toni forti e voce alta. Ma questa volta alcuni suoi calciatori lo hanno affrontato. Secondo quanto si legge, è stato un confronto importante tra le parti, i giocatori della Roma gli hanno detto anche che hanno difficoltà a giocare a calcio e chiedono maggiore impegno tattico. A quel punto Mourinho ha rinunciato alla conferenza stampa e dato 3 giorno di riposo. Saranno giorni di riflessione per l’allenatore.

