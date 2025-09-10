10 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:05

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Graziani: “Non ho mai capito la contestazione a Pradé, la Fiorentina è arrivata sesta l’anno scorso”

Radio

Mirko Carmignani

10 Settembre · 18:08

di

L'ex attaccante di Fiorentina e Torino ha commentato la situazione in casa viola in attesa del Napoli sabato

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante di Roma e Fiorentina Ciccio Graziani per parlare della situazione in casa viola sempre più vicina alla ripresa: “La gara di sabato è difficile perché la Fiorentina trova un avversario fortissimo che lotterà per lo Scudetto e che con l’Inter è una delle poche squadre superiori ai viola, ma di sicuro faremo una partita di carattere e qualità perché abbiamo ottimi interpreti in tante zone e dovremo essere bravi a chiudere il centrocampo, infatti me lo aspetto a 5 con gli esterni capaci di stringere dando una mano alla mediana. Di sicuro siamo competitivi per qualcosa di importante, per me siamo tra le prime 5.”

Su Pradé: “Non ho capito perché sia stato così tanto contestato dopo un’annata ottima come l’ultima. In più, ha costruito una squadra di livello che farà molto bene e che viene da un risultato positivo come il sesto posto, per me si è creata una situazione davvero fuori luogo contro di lui perché rimane un uomo di calcio e un intenditore. Condivido il rifiuto all’offerta per Gosens perché è fondamentale la sua permanenza e poi mi fa piacere abbiano rinnovato un ragazzo bravissimo come Parisi.”

