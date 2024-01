Graziani: “L’unico difetto della Fiorentina è il centravanti. Arthur lo farei giocare anche con la febbre”

L’ex calciatore ed allenatore, Ciccio Graziani, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, dove ha analizzato le prestazioni della Fiorentina, soffermandosi anche sulla partita che giocherà domenica contro l’Inter di Simone Inzaghi. Le sue dichiarazioni:

“Ho parlato varie volte con la società, nell’ambiente c’è grande ambizione e voglia di creare un bel futuro per la Fiorentina e questo si vede dall’enorme investimento fatto per il Viola Park. Parliamo sempre male dei giocatori presenti in rosa, ma l’unico ruolo che quest’anno è veramente al di sotto delle aspettative è l’attacco. Per me a centrocampo l’unico indispensabile è Arthur, che io personalmente lo farei giocare anche con la febbre, vista l’assenza di un sostituto degno delle prestazioni del brasiliano. La Fiorentina ha bisogno di un attaccante che faccia almeno 10-11 goal a stagione. Alla lunga, se le punte non riescono a incidere sul gioco e aumentare i goal stagionali della Fiorentina, la società e l’allenatore devono fare un punto della situazione e capire una volta per tutte quale sia il profilo ideale che serve per dare una svolta”.

Su Fiorentina-Inter: “L’Inter arriva a Firenze senza due titolari ma hanno dei degni sostituti. È un’ Inter tosta e con grande autostima. Partita complicata ma nessuno ci vieta di sperare nella vittoria. La Fiorentina deve essere brava a trasformare quello che crea ed essere più compatta dietro”.

LEGGI ANCHE: ROCCHI RIMPROVERA RAPUANO NELL’INTERVALLO DI NAPOLI-INTER