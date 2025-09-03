Graziani: “Kean deve maturare, ha degli atteggiamenti verso gli avversari che non mi piacciono”

A Radio Bruno è intervenuto Ciccio Graziani per parlare della Fiorentina: “Da noi si ha paura di giocare con due punte perché preferiamo avere gli esterni che coprono e un solo attaccante, ma con due davanti la musica è diversa e la squadra riesce a far arrivare più palloni in area. Sarà il mister a scegliere, ma se guardate l’Inter sono anni che gioca così e pure la Fiorentina con chi ha lo può fare.”

Sulla Fiorentina: “Dopo il mercato sono convinto che arriveremo tra le prime 5 perché la squadra è forte e penso che sia superiore a molte, davanti metto Napoli, Inter e Juventus poi arriviamo noi che ce la giochiamo con Milan, Roma e Bologna, anche se i rossoneri si sono rafforzati molto alla fine. Ce la possiamo giocare con tutti, poi sarà il campo a farci vedere.”

Su Ndour: “Lui è un giovane e bisogna avere pazienza, lui gioca nelle nazionali giovanili e per questo ha valore, andiamoci cauti perché bisogna capire quando può sbocciare perché se non aumenta il rendimento, a gennaio può andare.”

Sui difensori: “Prima voglio vedere gente capace di difendere e marcare poi i piedi sono un fattore secondario. L’anomalia è preferire giocatori tecnici piuttosto che marcatori puri dietro perché prima è meglio pensare al ruolo che si deve svolgere e poi possiamo allargare il raggio.”

Su Kean: “Non lo discuto per due partite sfortunate, a Torino quella palla gliel’hanno deviata e non poteva farci niente. Deve crescere a livello caratteriale anche nelle esultanze perché deve avere più rispetto degli avversari, ha degli atteggiamenti che deve levarsi come quando segnò col Bologna ed esultò in faccia a Holm per diventare un campione.”