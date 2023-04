Graziani sta con Commisso: “Voleva fare lo stadio ma l’hanno fatto diventare scemo con la burocrazia”

Francesco Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare di vari temi. L’ex attaccante della Fiorentina si è soffermato anche sul tema Franchi di Firenze. Ecco le sue parole:

Tema stadio di Firenze? Dal giorno che si è insediata la presidenza Commisso c’erano tre cose che voleva fare il Presidente: migliorare la fiorentina a livello competitivo, fare un centro sportivo all’avanguardia e fare lo stadio. Io ho visto il Viola Park ed è qualcosa di incredibilmente straordinario, dove i giovani potranno crescere. Commisso voleva fare lo stadio e gli hanno messo duemila paletti: l’hanno fatto diventare scemo questo povero uomo e alla fine si è rotto le scatole giustamente. Se vai oggi al Franchi d’inverno rischi la broncopolmonite in Maratona e paghi 90 euro. In un calcio moderno come questo e quando c’è una persona che vuole fare le cose per bene francamente non riesco a capire tutte queste negatività che si vivono in Italia. Se davvero dovessero ristrutturare il Franchi, che secondo me perdono solo tempo, pensate ai tifosi della Fiorentina e le difficoltà per seguire la propria squadra in quei due anni. Ma è normale in Italia? Purtroppo sì.

