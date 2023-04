Chiesa litiga con preparatori Juventus per non forzare il ginocchio: l’ex Fiorentina fa discutere

Federico Chiesa vorrebbe una risposta certa e rapida sulle sue condizioni, ma al momento nessuno sa dargliela. Il ginocchio destro, riporta La Gazzetta dello Sport, continua a dare fastidio, anche venerdì in allenamento, addirittura tanto da arrivare a discutere in maniera piuttosto accesa con i preparatori del club che gli chiedevano di forzare un po’: “Mi fa male, non posso”. Lo riporta TMW.

CASTROVILLI SI PRENDE IL CENTROCAMPO VIOLA A SAN SIRO