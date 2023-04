“Castrovilli è un 10 che profuma di 10. Ha danzato con doppi passi e un sacrificio, è recuperato”

Questo il commento di Stefano Cecchi su La Nazione dopo il trionfo della Fiorentina a San Siro contro l’Inter:

Tre punti che sanno di forza e un 10 che profuma di 10. Da San Siro la Fiorentina torna con una vittoria nitida che certifica la forza di una squadra ritrovata nell’identità e con un Castrovilli sontuoso. Schierato al posto di Amrabat, in un ruolo che pensavamo non adatto a lui, il ballerino non ha deluso, tutt’altro, mostrando per 65 minuti saggi del suo calcio danzante, fatto di passi doppi ma anche di sacrificio. Un giocatore recuperato, unico per caratteristiche nella rosa viola. Qualcosa che potrebbe dare un sapore inebriante a una primavera che, per i viola, si annuncia ora carica di promesse come una sottoveste.

