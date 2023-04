Corriere Fiorentino: “Fiorentina su un ottovolante, si diverte come i bambini al Luna Park e vince”

Sono su un ottovolante, e non hanno nessuna intenzione di scendere. Come bambini al Luna Park. Si divertono e, soprattutto, vincono. Sono otto, con quella di ieri, le vittorie di fila. Cinque in campionato, nove nelle ultime dieci tutto compreso. La Fiorentina insomma riprende da dove aveva lasciato, inizia nel migliore dei modi l’aprile di fuoco e inizia seriamente a pensare che tornare in Europa si può. Anche passando dal campionato.

Sosta benedetta o sosta maledetta? Era questo il dilemma che l’accompagnava a San Siro. Di certo, e così veniamo alle scelte di Italiano, gli impegni in giro per il mondo hanno inciso parecchio. Nell’undici iniziale infatti, non c’era nessun «reduce». Lo scrive il Corriere Fiorentino.

