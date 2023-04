Commisso al settimo cielo per la vittoria. Chiamata a Bonaventura e Italiano negli spogliatoi

Grande gioia in casa Fiorentina al fischio finale della gara contro l’Inter. Il presidente Rocco Commisso, adesso negli Stati Uniti, ha voluto subito far arrivare tutta la sua grande soddisfazione al gruppo viola. Ha parlato con Bonaventura per fargli i complimenti per la rete vittoria e anche con Vincenzo Italiano per la prima vittoria a San Siro della sua carriera. Commisso infine ha avuto un pensiero anche per i tanti tifosi viola che hanno seguito la squadra in tantissimi anche a Milano.

LE PAROLE DI ITALIANO NEL POST PARTITA