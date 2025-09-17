17 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:03

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Graziani difende Comuzzo: “Ci sta di sbagliare, ha 20 anni, non diamogli troppo addosso con le critiche”

Radio

Mirko Carmignani

17 Settembre · 14:44

Aggiornamento: 17 Settembre 2025 · 14:44

di

L'ex attaccante di Fiorentina e Torino ha parlato della situazione del giovane centrale gigliato che non sta vivendo un gran momento

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante di Fiorentina e Torino Ciccio Graziani per parlare della situazione in casa viola: “La Fiorentina ha giocato solo 13 minuti e in quella parte potevamo pure riaprirla, ma i primi ottanta sono stati una grande delusione con errori enormi che non puoi commettere perché Pongracic non si può permettere di prendere l’uomo all’esterno, purtroppo la partita è nata male ed è finita peggio.”

Su Comuzzo: “Ha fatto degli sbagli, ma è un ragazzo e ci sta di sbagliare perché non è ancora esperto e bisogna dargli delle attenuanti, se poi Pioli lo vedrà poco sereno allora potrà pensare di metterlo in panchina per un turno, ma non diamogli troppo addosso. Io gli faccio i complimenti per i soldi che ha rifiutato perché non è da tutti al giorno d’oggi e ti fa capire che è una persona rara.” 

Sul Como: “Non sarà semplice, ma la Fiorentina deve riprendersi perché loro sono forti e bisognerà coglierli impreparati per creare qualcosa. Non stiamo vivendo un gran momento, bisogna fare 6 punti tra domenica e il Pisa.”

