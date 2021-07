Graziani: “Italiano non potrà fare peggio, ma la Fiorentina dovrà supportarlo. Avrei tenuto Ribery”

L’ex attaccante e adesso opinionista Ciccio Graziani ha parlato di vari argomenti legati alla Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno. Le sue parole:

“La Fiorentina dovrà supportare Italiano, le sue squadre hanno sempre giocato bene. Firenze non è La Spezia, ma il mister ha un vantaggio: non potrà fare peggio di prima. Lui è bravo tecnico e mi auguro che la società sia all’altezza nel mettere a disposizione i giocatori adatti. In merito a Ribery, io avrei parlato con lui anche proponendo la metà dell’ingaggio, mi dispiace molto che la Fiorentina lo abbia perso. Era divertente vederlo giocare”.

