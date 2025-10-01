Graziani: “Diamo fiducia a Pioli, è un tecnico bravissimo e ha solo bisogno di tempo”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante viola Ciccio Graziani per parlare della Fiorentina: “Non capisco che cosa sta passando la Fiorentina perché ci sono dei giocatori di grande valore tanto che dissi che era da quinto posto ed ora invece non sta funzionando niente, non me l’aspettavo e sono molto sorpreso.”

Su Dodo: “Non credo non giochi bene perché ha problemi con la società per il contratto anche perché se giocasse bene, andrebbe a vantaggio suo visto che attrarrebbe più squadre qualora non rinnovasse come pare con la Fiorentina. In più, è un professionista serio e ha rispetto per l’ambiente e per la squadra.”

Su Pioli: “Deve capire chi sono i più positivi e poi metterli in campo, se qualcosa non lo convince, lo cambia poi ci sta di sbagliare, ma sta a lui decidere i migliori e farli giocare liberi senza preoccupazioni di nessun tipo. Siamo ancora all’inizio, ci vuole pazienza ed aspettiamo almeno 10 partite perché Pioli è bravo e merita fiducia.”

Sulla Fiorentina: “Domenica voglio uno stadio positivo, cerchiamo di star loro vicino perché il momento non è bello e bisogna restare uniti per uscirne. Con la Roma sosteniamoli tutti perché questi ragazzi hanno bisogno dei tifosi ed ora è il momento di spingere la Fiorentina.”

Su Kean: “Va lasciato tranquillo, lui sa che la gente si aspetta molto perché ha fatto un’annata spettacolare e ora ha tanti occhi addosso. Non si è dimenticato come si segna e sono convinto che si riprenderà presto perché sta vivendo solo una crisi passeggera che capita a tutti.”