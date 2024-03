Ciccio Graziani: “Barone era una persona straordinariamente positiva, la perdita è grossa non c’è dubbio”

L’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani è intervenuto stamattina ai microfoni di Radio Bruno, queste le sue parole: “Sono stato alla camera ardente di Joe Barone, ho consolato Rocco e lui ha consolato un pochino me, per lui era una persona importante per me era una persona straordinariamente positiva con la quale qualche volta ho discusso e a cui ho dato qualche consiglio su come rapportarsi meglio con la città. Il presidente lo ho visto molto affranto e gli ho detto che molte cose cambieranno ma non devono cambiare l’affetto l’amore e la disponibilità che ha per la squadra, che sostituire Joe sarà difficile ma lo deve fare per Joe e per la squadra. Commisso mi ha dato l’impressione di stare bene fisicamente nonostante la batosta subita, non so che cosa faranno per sostituire Joe se arriverà un nuovo manager dagli Stati Uniti. Ferrari lo conosco poco non posso esprimere un giudizio. Barone è cresciuto attraverso gli errori non era stimato solo dai tifosi viola ma anche dalle istituzioni, la perdita è grosso non c’è dubbio. Parisi è piccino ma anche Mario Rui non è un fulmine di guerra fisicamente, ha furbizia, rapidità e qualità tecnica è un anno di apprendistato questo per lui. Milenkovic non sta vivendo il suo anno migliore però è comunque un difensore di buonissimo livello. Castrovilli se sta bene è nell’ottica della nazionale è uno che fa la differenza. L’allenatore è importante ma io non ho mai visto fare goal ha un allenatore dalla panchina, deve essere bravo a gestire bene il gruppo però non conta più del 30%.”

GIUSEPPE BARONE RICORDA SUO PADRE JOE