Graziani: “Non mi è andato giù cambio Beltran-Nzola a Milano. Gli allenatori integralisti non mi piacciono”

Francesco Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Sconfitta con il Milan? Il rammarico è aver disputato un brutto primo tempo. La cosa che non mi è andata giù è che stai perdendo e cambi Beltran per Nzola; poteva essere il momento giusto per vederli insieme ma sappiamo che Italiano questa situazione non la vede e allora aspettiamo. Dobbiamo recuperare questi due giocatori. Ho l’impressione che se giocano insieme questi due ragazzi hanno dei benefici, potrei scommetterci qualunque cosa.

Errore Mandragora? Io ho visto giocatori che hanno sbagliato cose peggio di Mandragora. Quanti a botta sicura a due metri dalla porta sbagliano i gol. La Fiorentina ha creato ma togliere Beltran per Nzola quando perdi 1-0 non l’ho capita. Poi non sono io che alleno la Fiorentina ma con questo gioco li stiamo penalizzando.

Beltran? L’ho visto una volta in allenamento e mi è piaciuto subito ma i giocatori hanno bisogno di sostegno e fiducia. Qua o gioca lui o Nzola e finisce per scontentare entrambi.”

LE CONDIZIONI FISICHE DEGLI ASSENTI PER FIORENTINA-GENK. IL REPORT