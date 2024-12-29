Graziani: "Kean doveva esultare per rispetto dei tifosi della Fiorentina che lo sostengono ogni domenica"

L'ex attaccante della Fiorentina ha parlato della mancata esultanza di Kean

A RTV 38, Ciccio Graziani ha commentato il pareggio viola a Torino contro la Juventus con uno sguardo su Kean: "Kean ha sbagliato ad esultare, è una cosa che non capisco perché non capita spesso di segnare allo Juventus Stadium. Lui ha segnato e doveva esultare per rispetto della Fiorentina e dei suoi tifosi. Kean gioca per la Fiorentina e deve dare il massimo per la squadra proprio come sta facendo, ma quando segni devi saltare, esultare e abbracciarti con i tuoi compagni perché è il tuo lavoro. Il gol per un attaccante è sempre un momento incredibile e lui si è tolto questa gioia anche perché non è una mancanza di rispetto verso nessuno. Io ho giocato al Torino poi sono venuto a Firenze e ho segnato contro il Toro, ho esultato perché si deve fare così."

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