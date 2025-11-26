Graziani: “Vanoli vive di calcio, ha una passione innata e crede molto in questa squadra”

A Radio Bruno è intervenuto Ciccio Graziani per parlare di Fiorentina, partendo da Vanoli: “Lo conosco ed è motivato, è uno che sa dare entusiasmo, infatti sabato abbiamo visto che c’era una squadra pratica e capace di ribattere contro un club tosto come la Juventus. La Fiorentina è sempre rimasta sul pezzo e non ha concesso niente all’avversario andando alla pari contro una squadra più forte. Vanoli vive di calcio, ha bisogno di almeno un mese di tempo per entrare bene nel gruppo, ma è uno che non pensa ad altro ed ha grande passione.”

Su Marì: “Vanoli lo valuterà, per me non ha giocato male e ha retto bene con Pongracic, magari andrà in panchina in Coppa per rifiatare ma penso che difficilmente Vanoli se ne priverà nelle partite successive perché è un titolare finora.”

Sulla Fiorentina: “Siamo partiti molto male, ma non è tutto perduto perché la stagione è lunga e ora l’obiettivo deve essere quello di passare la zona retrocessione prima della fine del girone d’andata, poi nel ritorno ci potremo divertire, va messa a posto la difesa perché 19 gol presi sono troppi e bisogna ripartire da lì. Nel tempo si vedranno dei miglioramenti perché siamo più forti delle altre in lotta e ne verremo fuori.”