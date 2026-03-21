Graziani: “La Fiorentina deve giocare con grinta, se pensi di giocare in difesa contro l’Inter perdi”

L’ex giocatore della Fiorentina, Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni del Pentasport, parlando della sfida di domani: “La Fiorentina domani deve giocare con la grinta e con la consapevolezza di fare almeno un punto, se vedo il secondo tempo di Parma-Cremonese, il Parma ha giocato malissimo, mentre la Cremonese è rientrata in pista, e adesso si trova ad un solo punto. Domani ci sarà da lottare fino al 95°, perché se molli di testa non ne hai scampo.

L’Inter gioca con il 3-5-2, è molto forte sulle fasce. La Fiorentina giocando con questo modulo, sulle fasce ha due giocatori, quindi, credo e spero che Vanoli abbia preparato qualcosa per bloccare i giocatori dell’Inter sulle fasce.

L’Inter è una squadra che si gioca lo scudetto, ma devo anche dire che se guardiamo le statistiche nelle ultime 5 partite la Fiorentina ha fatto gli stessi punti dell’Inter cioè dieci. I giocatori importanti della Fiorentina hanno riposato o hanno giocato poco, io credo che la testa sia super concentrata, ci vuole voglia di fare e voglia di portare a casa 1 o 3 punti. Se pensi di giocare in difesa contro l’Inter perdi.

I punti forti dell’Inter sono i punti deboli della Fiorentina, come i cross e i calci piazzati, spero che De Gea esca e non stia incollato sulla linea di porta, c’è bisogno che esca di più, soprattutto perché la Fiorentina non ha grandi colpitori di testa. Questa cosa l’ho vista però nelle ultime partite, ho visto Ranieri che è tornato nella sua forma migliore, sta giocando discretamente bene, Pongracic diciamo che è affidabile, qualche sbavatura la fa, ma è affidabile, e soprattutto a destra Parisi e Dodo possono mettere in difficoltà Di Marco, cosa che solitamente è l’opposto”.