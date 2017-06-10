Ex viola: Neto superato anche da Szczesny, la Juve lo vende per 10 milioni, plusvalenza...
Norberto Neto, superato da Szczesny come secondo di Buffon (poi il portiere polacco diventerà il titolare, tra 1 anno) ha le valigie in mano. La Juventus ha deciso di non puntare più su di lui e, comu...
A cura di Redazione Labaroviola
10 giugno 2017 17:15
Norberto Neto, superato da Szczesny come secondo di Buffon (poi il portiere polacco diventerà il titolare, tra 1 anno) ha le valigie in mano. La Juventus ha deciso di non puntare più su di lui e, comunque, il brasiliano non vuole fare a prescindere un altro anno di panchina. Per lui i bianconeri chiedono 10 milioni di euro, una plusvalenza non da poco visto che Neto era arrivato a zero dalla viola.