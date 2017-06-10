Ex viola: Neto superato anche da Szczesny, la Juve lo vende per 10 milioni, plusvalenza...

Norberto Neto, superato da Szczesny come secondo di Buffon (poi il portiere polacco diventerà il titolare, tra 1 anno) ha le valigie in mano. La Juventus ha deciso di non puntare più su di lui e, comu...

A cura di Redazione Labaroviola 10 giugno 2017 17:15

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