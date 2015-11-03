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Notizie Neto Fiorentina

Tuttosport, Neto potrebbe andare al Milan per fare panchina a Donnarumma

03 settembre 2020 19:05

"Alia Guagni ha lasciato Firenze perché dilettante, all'estero sei professionista. Neto gran colpo"

10 luglio 2020 21:11

Neto è il grande colpo della Fiorentina Women's, è fatta per la pluricampionessa portoghese

26 giugno 2020 18:45

Anche il Barcellona vuole scaricare Neto ma il portiere non ci sta e vuole rimanere

21 maggio 2020 14:58

Neto si pente: "La Juventus non era quello che volevo, non mi sono trovato bene..."

27 novembre 2018 13:04

Neto: "Alla Juventus due anni buttati, non giocavo e pensavo troppo. Spero di andare al mondiale"

06 aprile 2018 11:58

LA MALEDIZIONE DI FIRENZE. CHI FA UNO SGARRO ALLA SOCIETÀ O AI TIFOSI VIOLA...

20 novembre 2017 23:35

Neto: "Firenze e la Fiorentina per sempre nel mio cuore. Ecco perchè sono andato alla Juventus..."

16 novembre 2017 12:29

Neto: "L'anno più importante della mia vita è stato nel 2014 alla Fiorentina. Tra Delio Rossi e Ljajic..."

07 novembre 2017 19:53

Joaquin contro Neto in Liga: "A fine partita chiederò la sua maglia. Abbiamo giocato insieme nella Fiorentina..."

13 ottobre 2017 12:21

Rosalen Lopez: "Neto alla Juve? Ci rimasi di m...! Lavori per farlo diventare un grande e poi..."

09 agosto 2017 17:08

Ufficiale: l'ex Viola Neto si trasferisce a Valencia per 7 milioni di euro.

08 luglio 2017 00:14

La Juventus scarica Neto, sarà del Valencia per 7 milioni di euro. Era stanco di stare in panchina

06 luglio 2017 22:10

Neto: Il suo futuro non sarà in Italia. Si fa avanti il Valencia per il brasiliano

13 giugno 2017 21:20

Ex viola: Neto superato anche da Szczesny, la Juve lo vende per 10 milioni, plusvalenza...

10 giugno 2017 17:15

Neto: dalla vittoria in Coppa Italia a un possibile futuro da portiere del Napoli

18 maggio 2017 19:59

Mihajlovic: "Neto è un grande portiere, sono stato io a portarlo in Italia"

05 maggio 2017 19:07

Neto stanco di fare la riserva: a Napoli per il post Reina?

04 maggio 2017 11:59

Neto scaricato in estate: dopo Buffon la Juve non punta su di lui

16 aprile 2017 22:35

Corvino: "Vi dico perché presi Neto per la Fiorentina. I portieri brasiliani..."

11 febbraio 2017 15:19

Chi si rivede: Neto torna in campo, sarà appena la 13^ presenza con la Juventus

08 gennaio 2017 12:46

Chapecoense, Neto si sveglia dal coma: "Com'è andata la finale?"

11 dicembre 2016 20:41

Dall'Inghilterra raccontano la Fiorentina e mostrano che formazione ci sarebbe ora senza cessioni

03 novembre 2016 19:14

Adesso Neto vuole andare via, l'agente: "La Juve non ha rispettato i patti, vuole giocare"

06 ottobre 2016 16:08

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