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Rosalen Lopez: "Neto alla Juve? Ci rimasi di m...! Lavori per farlo diventare un grande e poi..."

Alejandro Rosalen Lopez, preparatore dei portieri viola, parla a Radio Bruno (l'intervista integrale questa sera): "Neto? Non mi deve niente, l’ho solo aiutato a tirare fuori le sue qualità. Se mi ha...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2017 17:08
Rosalen Lopez: "Neto alla Juve? Ci rimasi di m...! Lavori per farlo diventare un grande e poi..." -
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Alejandro Rosalen Lopez, preparatore dei portieri viola, parla a Radio Bruno (l'intervista integrale questa sera): "Neto? Non mi deve niente, l’ho solo aiutato a tirare fuori le sue qualità. Se mi ha stupito vederlo andare alla Juve? No, sono rimasto di merda! (testuale, ndr) Lavori per due anni per far diventare un grande portiere e poi te lo prendono. Ora è finito nella mia squadra, il Valencia, pensa i casi della vita”.

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