Neto: "Firenze e la Fiorentina per sempre nel mio cuore. Ecco perchè sono andato alla Juventus..."

Neto, oggi al Valencia, spiega ai microfoni di Fox Sports la scelta di lasciare in estate i bianconeri dopo "due anni in cui non ero contento. Non ho sentito la fiducia e quello che facevo non era imp...

Neto, oggi al Valencia, spiega ai microfoni di Fox Sports la scelta di lasciare in estate i bianconeri dopo "due anni in cui non ero contento. Non ho sentito la fiducia e quello che facevo non era importante. Ho perso la voglia perché vedi che quello che fai non è importante. Alla Juve era così. E allora per questo ho deciso di andare in un posto in cui mi davano almeno la possibilità. Alla Juventus sono rimasto 2 anni ad aspettare cose che non sono successe. Non pensavo di scavalcare Buffon ma pensavo a lavorare e fare il meglio dentro al campo e cercare di dimostrare che ero a disposizione e all'altezza di poter giocare titolare".

Nessun problema però con Buffon:"è un riferimento che ti parla, ti insegna e che soprattutto insegna agli altri. E questa è una cosa che ho cercato di capire e provare a mettere nella mia vita: dire ai compagni le parole giuste al momento giusto".

Neto non ha dimenticato i suoi trascorsi in viola. "La Fiorentina la porto nel cuore perché è stata la città che mi ha insegnato tutto: il modo di vivere in Europa, mi ha fatto crescere e mi ha dato tante cose. Chi lavora alla Fiorentina è un professionista e tutti mi hanno dato tanto. Sul mio trasferimento alla Juve posso dire che sono un professionista e il calcio è una passione però è anche un lavoro e tutti noi abbiamo degli obiettivi. Le dinamiche e le decisioni da prendere avvengono rapidamente e in modo rapido. Magari poteva andare diversamente e potevo restare a Firenze ma l'importante è avere il sentimento che resterà per tutta la mia vita. Firenze e la Fiorentina saranno sempre nel mio cuore per tutta la vita" (in collaborazione con Italpress)

Corrieredellosport.it