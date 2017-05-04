Neto stanco di fare la riserva: a Napoli per il post Reina?
Sulle colone de Il Mattino, oggi, si legge che il Napoli starebbe pensando anche a Norberto Neto per la porta del prossimo anno, al posto di Pepe Reina. L'estremo difensore brasiliano, secondo il gior...
A cura di Redazione Labaroviola
04 maggio 2017 11:59
Sulle colone de Il Mattino, oggi, si legge che il Napoli starebbe pensando anche a Norberto Neto per la porta del prossimo anno, al posto di Pepe Reina. L'estremo difensore brasiliano, secondo il giornale, sarebbe stanco e sfibrato dal ruolo di riserva di Buffon: a Torino non è andata secondo le aspettative.