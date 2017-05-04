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Neto stanco di fare la riserva: a Napoli per il post Reina?

Sulle colone de Il Mattino, oggi, si legge che il Napoli starebbe pensando anche a Norberto Neto per la porta del prossimo anno, al posto di Pepe Reina. L'estremo difensore brasiliano, secondo il gior...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 maggio 2017 11:59
Neto stanco di fare la riserva: a Napoli per il post Reina? -
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Sulle colone de Il Mattino, oggi, si legge che il Napoli starebbe pensando anche a Norberto Neto per la porta del prossimo anno, al posto di Pepe Reina. L'estremo difensore brasiliano, secondo il giornale, sarebbe stanco e sfibrato dal ruolo di riserva di Buffon: a Torino non è andata secondo le aspettative.

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