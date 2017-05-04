Neto stanco di fare la riserva: a Napoli per il post Reina?

Sulle colone de Il Mattino, oggi, si legge che il Napoli starebbe pensando anche a Norberto Neto per la porta del prossimo anno, al posto di Pepe Reina. L'estremo difensore brasiliano, secondo il gior...

Sulle colone de Il Mattino, oggi, si legge che il Napoli starebbe pensando anche a Norberto Neto per la porta del prossimo anno, al posto di Pepe Reina. L'estremo difensore brasiliano, secondo il giornale, sarebbe stanco e sfibrato dal ruolo di riserva di Buffon: a Torino non è andata secondo le aspettative.