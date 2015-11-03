Labaro Viola

Notizie Reina Fiorentina

Reina colpito da una monetina: l'Atalanta rischia la squalifica del settore se non dello stadio

31 ottobre 2021 11:03

Vergogna a Bergamo, tifosi Atalanta dalla curva lanciano oggetti verso Reina, colpito da monetina

30 ottobre 2021 17:25

Reina: "Ho avuto il Coronavirus, è come se mi fosse passato sopra un camion"

24 marzo 2020 13:35

Reina: "Se si potesse, vorrei rigiocare Fiorentina-Napoli del 2018, quando abbiamo perso lo scudetto a Firenze"

20 marzo 2020 01:40

Reina: "La gara con la Fiorentina è totalmente all’opposto di come abbiamo affrontato il Torino"

03 ottobre 2019 21:52

Reina: “Lotta Champions? C’è anche la Fiorentina. Serie A bellissima”

05 agosto 2018 18:57

Reina al Corriere Dello Sport: "I miei momenti più belli? Anche la Coppa Italia contro la Fiorentina"

26 maggio 2018 10:40

Deferiti Reina, Cannavaro e Aronica: “Rapporti con la camorra”. Coinvolti anche dirigenti del Napoli

21 maggio 2018 17:45

Arrestati tre imprenditori legati alla Camorra: "Frequentavano calciatori del Napoli"

09 maggio 2018 12:56

Reina in lacrime, grande gesto dei giocatori viola che vanno a consolarlo

30 aprile 2018 09:19

Neto stanco di fare la riserva: a Napoli per il post Reina?

04 maggio 2017 11:59

Archivio

Esplora l'archivio di Reina

Sett. 43
Sett. 13 Sett. 12
Sett. 40
Sett. 31 Sett. 21 Sett. 19 Sett. 18
Sett. 18