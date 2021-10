Reina colpito da una monetina: l’Atalanta rischia la squalifica del settore se non dello stadio

Pepe Reina ieri nel finale di Atalanta e Lazio è stato colpito da una monetina proveniente dalla curva nerazzurra dopo un lancio di oggetti. L’arbitro Guida però invece di sincerarsi delle sue condizioni, l’ha ammonito per perdita ti tempo. Ora secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola l’Atalanta rischia la squalifica del settore, se non dello stadio e una multa.

