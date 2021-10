Vergogna a Bergamo, tifosi Atalanta dalla curva lanciano oggetti verso Reina, colpito da monetina

Brutto finale a Bergamo: nei minuti di recupero del match tra Atalanta e Lazio, Pepe Reina è stato colpito in testa da una monetina lanciata dalla curva alle sue spalle. Il portiere spagnolo era appena stato ammonito per perdita di tempo, dopo essersi a tardato a togliere via dal campo alcuni oggetti lanciati (un rotolo di scotch tra gli altri) e subito dopo il provvedimento dell’arbitro è stato raggiunto dalla monetina. Reina è rimasto qualche secondo in ginocchio poi sportivamente si è rialzato e ha ripreso a giocare. La beffa è arrivata solo pochi secondi più tardi quando De Roon ha segnato il 2-2 finale. Lo riporta Gazzetta.it

