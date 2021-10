Dainelli: “Mandato un messaggio a Vlahovic, ho scritto che ha fatto bene a non tirare il rigore”

Dario Dainelli, ex capitano della Fiorentina e dirigente viola fino ad un anno fa, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: “Dopo la scelta di non battere il rigore contro il Cagliari ha mandato un messaggio a Vlahovic e gli ho scritto che ha fatto una bella cosa, anche l’esultanza ne è stata la dimostrazione, è stata positiva la decisione di non tirarlo. Biraghi lo ha voluto tutelare, queste cose nello spogliatoio sono importanti, vuol dire che Vlahovic non fa la strafottente nello spogliatoio ma sta dimostrando sincerità” ha concluso Dainelli.

GALLI DELUSO DAL NUOVO TERZINO DESTRO ODRIOZOLA