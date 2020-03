Pepe Reina, portiere rossonero in prestito all’Aston Villa, ha parlato su Instagram della sua esperienza in Italia, divisa tra Milan e Napoli: “Al Milan ho legato praticamente con tutti i giocatori, ma la cosa che mi manca di più è la gente che lavora a Milanello. Gattuso? Un uomo vero. il più simpatico? Samu Castillejo. Rimanere in Premier? La formula è quella del prestito di sei mesi fino al 30 giugno, poi ho ancora un anno di contratto con il Milan. Ma nel calcio non si sa mai, giusto? Rigiocare una partita? Liverpool-Milan del 2007 e Fiorentina-Napoli del 2018”.

