Reina: "La gara con la Fiorentina è totalmente all’opposto di come abbiamo affrontato il Torino"

Il portiere del Milan Pepe Reina, ha parlato a Milan TV in vista della prossima gara di campionato con il Genoa a Marassi: "La sfida con la Fiorentina è totalmente all’opposto di come abbiamo affronta...

Il portiere del Milan Pepe Reina, ha parlato a Milan TV in vista della prossima gara di campionato con il Genoa a Marassi: "La sfida con la Fiorentina è totalmente all’opposto di come abbiamo affrontato il Torino, lì abbiamo fatto e non subito la partita se non per 15 minuti che poi ci penalizzano anche perché siamo una squadra giovane. Siamo la squadra più giovane d’Italia e questo a volte ti dà però altre volte ti penalizza. Non voglio cercare nessun tipo di alibi ma vedere la realtà".