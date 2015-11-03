Notizie Portiere Fiorentina

Terracciano secondo portiere in Serie A per gol evitati (5.9), il primo è Di Gregorio, Sommer terzo
04 aprile 2024 18:31
Ufficiale: Gustavo Munua è il nuovo allenatore del Nacional in Uruguay. Torna dopo 4 anni
24 dicembre 2019 23:35
Reina: "La gara con la Fiorentina è totalmente all’opposto di come abbiamo affrontato il Torino"
03 ottobre 2019 21:52
La Nazione, Montella vorrebbe un portiere esperto per far crescere Lafont
21 giugno 2019 09:59
Infortunio per il portiere Michele Cerofolini del Bisceglie. Da valutare l'entità del problema
08 maggio 2019 19:04
Atalanta, Gollini: "Sogno di giocare in Nazionale e anche in una big, ma oggi non esiste un posto migliore di Bergamo…"
14 aprile 2019 12:05
Galli: "Errore di Sportiello frutto di un malinteso, la traiettoria era velenosa. Dragowski è uno tosto ma..."
05 febbraio 2018 15:21
Frey: "A questa Fiorentina manca un leader. Difficile capire i piani della società, io e Borja..."
23 gennaio 2018 14:30
Galli: "Pioli l'unico a meritare i complimenti, la società acquisti alternative all'altezza. Se tornano i DV..."
08 gennaio 2018 18:51
In Italia hanno esordito i guanti speciali che firmano la rivoluzione. Saranno in commercio da giugno
30 dicembre 2017 10:37
Ranieri: "Tatarusanu un pilastro per il Nantes, se abbiamo la miglior difesa lo dobbiamo a lui..."
31 ottobre 2017 12:39
Ufficiale: il portiere Federico Brancolini è un nuovo calciatore viola
31 luglio 2017 16:23
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