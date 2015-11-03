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Notizie Portiere Fiorentina

Terracciano secondo portiere in Serie A per gol evitati (5.9), il primo è Di Gregorio, Sommer terzo

04 aprile 2024 18:31

Ufficiale: Gustavo Munua è il nuovo allenatore del Nacional in Uruguay. Torna dopo 4 anni

24 dicembre 2019 23:35

Reina: "La gara con la Fiorentina è totalmente all’opposto di come abbiamo affrontato il Torino"

03 ottobre 2019 21:52

La Nazione, Montella vorrebbe un portiere esperto per far crescere Lafont

21 giugno 2019 09:59

Infortunio per il portiere Michele Cerofolini del Bisceglie. Da valutare l'entità del problema

08 maggio 2019 19:04

Atalanta, Gollini: "Sogno di giocare in Nazionale e anche in una big, ma oggi non esiste un posto migliore di Bergamo…"

14 aprile 2019 12:05

Galli: "Errore di Sportiello frutto di un malinteso, la traiettoria era velenosa. Dragowski è uno tosto ma..."

05 febbraio 2018 15:21

Frey: "A questa Fiorentina manca un leader. Difficile capire i piani della società, io e Borja..."

23 gennaio 2018 14:30

Galli: "Pioli l'unico a meritare i complimenti, la società acquisti alternative all'altezza. Se tornano i DV..."

08 gennaio 2018 18:51

In Italia hanno esordito i guanti speciali che firmano la rivoluzione. Saranno in commercio da giugno

30 dicembre 2017 10:37

Ranieri: "Tatarusanu un pilastro per il Nantes, se abbiamo la miglior difesa lo dobbiamo a lui..."

31 ottobre 2017 12:39

Ufficiale: il portiere Federico Brancolini è un nuovo calciatore viola

31 luglio 2017 16:23

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