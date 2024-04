Terracciano secondo portiere in Serie A per gol evitati (5.9), il primo è Di Gregorio, Sommer terzo

OptaAnalyst ha effettuato uno studio sui gol evitati dai portieri di Serie A, ed ha stilato una classifica. Il migliore del campionato italiano per questo particolare dato è il portiere del Monza Michele Di Gregorio, con 7.0 gol evitati. Al secondo posto della classifica troviamo l’estremo difensore della Fiorentina Pietro Terracciano che ha evitato 5.9 gol. Al terzo posto Sommer dell’Inter (4.0 gol evitati), appena fuori dal podio Vanja Milinkovic-Savic del Torino con un punteggio di 2.9 gol evitati. In Top 10 Carnesecchi dell’Atalanta (0.7), Szczesny (0.5), Ravaglia e Leali, questi ultimi due in virtù del fatto che hanno giocato molti meno minuti rispetto agli altri. Incredibilmente distaccati in questa particolare classifica tre top: Meret Napoli (-1.4), Provedel Lazio (-2.4) e Maignan Milan (-2.7), tutti con un punteggio negativo, sotto lo zero.

