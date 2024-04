Da Torino rivelano: “La Juventus si sta allenando per non subire gol contro la Fiorentina, focus sulla difesa”

Domenica 7 aprile alle ore 20:45 si giocherà all’Allianz Stadium di Torino Juventus-Fiorentina, partita valida per la 31esima giornata di Serie A. La gara d’andata giocata a Firenze lo scorso 5 novembre è terminata 1-0 in favore dei bianconeri e Allegri è riuscito nell’intento di non subire alcuna rete. Il tecnico toscano vuole ripetersi anche questa volta; infatti oggi, dopo la giornata di riposo concessa ai giocatori dopo il match contro la Lazio, la squadra si è ritrovata al Training Center e si è allenata con attenzione particolare alla fase difensiva: esercizi appositi per il focus sulla retroguardia, disposizione della squadra e possesso palla schierato, prima della partitella finale.

ATTACCO INFLUENZALE PER CHIESA