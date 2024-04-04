Attacco influenzale per Chiesa: la Juve lo tiene a riposo. Sarà a disposizione contro la Fiorentina?

Federico Chiesa non ha preso parte all'allenamento odierno della Juventus: è questa la novità che arriva dalla Continassa. Stando quanto riportato dall'Ansa, però, non c'è nessun allarme però per l'at...

A cura di Redazione Labaroviola 04 aprile 2024 16:00

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