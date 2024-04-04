Attacco influenzale per Chiesa: la Juve lo tiene a riposo. Sarà a disposizione contro la Fiorentina?
Federico Chiesa non ha preso parte all'allenamento odierno della Juventus: è questa la novità che arriva dalla Continassa. Stando quanto riportato dall'Ansa, però, non c'è nessun allarme però per l'at...
Federico Chiesa non ha preso parte all'allenamento odierno della Juventus: è questa la novità che arriva dalla Continassa. Stando quanto riportato dall'Ansa, però, non c'è nessun allarme però per l'attaccante bianconero, rimasto a riposo solo a causa di una lieve forma influenzale, di conseguenza sarà regolarmente a disposizione in vista della sfida contro la Fiorentina. La coppia d'attacco sarà tutta ex viola, il tecnico Allegri pensa al classe 1997 insieme a Vlahovic per dare continuità al successo di coppa Italia e ritrovare una vittoria che in campionato non arriva dal 25 febbraio.
TREVISANI: "FIORENTINA NON SEGNA PER QUANTO PRODUCE"
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