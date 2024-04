Trevisani: “Se la Fiorentina è dietro in classifica a Roma e Milan è perché non segna per quanto produce”

Riccardo Trevisani, telecronista di Mediaset, ha parlato il giorno dopo Fiorentina-Atalanta, queste le sue parole a Radio Bruno:

“Il modo di giocare della Fiorentina è unico, ha un’intensità di gioco che è impressionante. Italiano da quando è a Firenze ha fatto delle cose bellissime partendo da una squadra presa in zona retrocessione e l’ha portata a disputare l’Europa e per tre anni di fila a giocarsi una semifinale di Coppa Italia. La Fiorentina con Italiano ha fatto molto di più rispetto a quello che gli è stato richiesto.

Il grande limite di questa squadra sono sempre le poche occasioni sfruttate. La Fiorentina se in questo momento è dietro a Milan, Roma e Napoli è da imputare al solo fatto che la squadra non riesce a segnare per quanto produce.

Per il ritorno credo sarà un’altra partita, l’Atalanta ieri sera ha avuto proprio un blackout, aldilà della splendida partita della Fiorentina. Molto probabilmente al ritorno la prestazione dei bergamaschi sarà completamente diversa ma se la Fiorentina dovesse rigiocare una partita come quella dell’andata anche la migliore Atalanta farà fatica a imporsi”

LA NOTIZIA DEL CORRIERE DELLO SPORT SU PALLADINO