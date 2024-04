Corriere dello Sport svela: “Commisso ha scelto Palladino, sarà il nuovo allenatore. Pronto un biennale” 

Raffaele Palladino sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Il Corriere dello Sport oggi in edicola annuncia la scelta di Rocco Commisso per la prossima stagione. L’attuale tecnico del Monza infatti, rispecchia alla perfezione il tipo di profilo cercato dalla Fiorentina. Giovane, con idee belle e chiare. Un po’ come Vincenzo Italiano quando arrivò tre anni fa dallo Spezia. Il Presidente viola vuole ripetersi e incassato l’addio definitivo da parte dell’attuale tecnico è pronto a lanciare l’assalto a Palladino. Sondati anche Gilardino, Aquilani, De Rossi e Farioli, ma secondo il quotidiano la scelta è stata fatta. Palladino è l’allenatore più giovane del campionato. Viene da due ottime stagioni a Monza, dove, ha portato il club gestito da Galliani a lottare per l’Europa. Anche da un punto di vista tattico, Palladino si inserisce bene nel solco tracciato da Italiano in tre stagioni: 3-4-2-1 in partenza, ma quest’anno il suo Monza ha virato ultimamente verso il 4-2-3-1, il modulo che il tecnico viola ha cucito addosso alla Fiorentina dopo un primo periodo impostato sul 4-3-3. Commisso è pronto a mettere sul piatto un biennale con determinate clausole per il rinnovo automatico per il terzo anno. Italiano saluta e vede Napoli, Palladino arriva e vede viola.

