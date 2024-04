Italiano: “Avremmo firmato per vincere. Parisi gran giocatore, difesa perfetta. Miracoli di Carnesecchi”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro l’Atalanta, queste le sue parole

“In queste partite firmeresti per un risultato positivo, qualsiasi risultato, questo vantaggio ce lo teniamo stretto, abbiamo incontrato un grande portiere che ha negato a Nico il raddoppio, abbiamo giocato tutti concentrati, cosi cresce tutto, fase difensiva e fase offensiva. Loro al ritorno cercheranno di rimontare, sarà una grande partita e ci teniamo il gol di vantaggio

Quando parlo di attenzione ci metto dentro tutti, anche Parisi oggi ha giocato alla grande, è un signor giocatore, ha sbagliato poco, era concentrato e lui e tutti sono stati bravi a lavorare in un livello alto altrimenti non limiti cosi l’Atalanta che è una grande squadra. In passato non sempre era stato cosi ma oggi invece ha dato una grande risposta

Kouamè ci è mancato, oggi ci ha dato tanto, non so se riuscirà a recuperare per la partita contro la Juventus, parliamo di un ragazzo che è tornato da campione d’Africa e che per abnegazione e sacrificio è sempre encomiabile. Anche in queste due partite lo è stato. Col Milan aveva 60-70 minuti. Ritroviamo comunque un giocatore che ci fa attaccare la profondità. Se si rende conto che non è vietato fare gol..

Ho chiesto più volte a Bonaventura se voleva uscire e mi ha risposto anche in maniera seccata che stava bene e che non voleva uscire, stavamo bene ed ho ragionato in maniera tale da non cambiare nulla o il meno possibile. Non succede spesso di fare così pochi cambi fino alla fine, stavamo facendo bene, con distanze perfette. Da domani si riparte verso la Juve, dobbiamo provare a far bene anche in campionato. Sarà un tour de force e serviranno tutti. Se siamo concentrati come oggi possiamo limitare anche gli errori

Giocando contro Leao puoi studiare il modo di arginarlo, ma lui ha fatto gol a difese alte, basse, strutturate, rapide… Quella partita non l’abbiamo fatta male, due disattenzioni non ci hanno permesso di fare punti. Quando si fa la fase di non possesso serve concentrazione. Col Milan non abbiamo fatto tanti errori, ma loro ti castigano. Oggi siamo cresciuti. Ed è tutto specchio dell’allenamento, che per me è sacro”

