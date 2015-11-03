Notizie Di Gregorio Fiorentina

Il Corriere dello Sport rivela: "Di Gregorio è un nome che può tornare utile alla Fiorentina"
06 marzo 2026 12:15
TMW riporta: "Di Gregorio piace a molte squadre in A, anche la Fiorentina potrebbe essere interessata a lui"
05 marzo 2026 13:41
Corriere dello Sport: "De Gea piace all'estero. La Fiorentina piomberà su Di Gregorio della Juve?"
05 marzo 2026 09:20
Schira: "La Juventus è soddisfatta di Di Gregorio, non ci sono contatti in corso per portare De Gea"
17 aprile 2025 12:38
Corriere dello Sport: “Terracciano? Palladino vuole di più, aveva chiesto Di Gregorio ma era opzionato dalla Juve”
25 giugno 2024 08:04
Di Gregorio alla Juve. Da Allegri a Thiago Motta blindare la porta è l’unica cosa che conta
24 maggio 2024 23:38
In vista di Fiorentina-Monza: Di Gregorio il miglior portiere in Serie A per media voto, Terracciano secondo
07 maggio 2024 18:52
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