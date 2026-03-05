5 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:30

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “De Gea piace all’estero. La Fiorentina piomberà su Di Gregorio della Juve?”

Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

5 Marzo · 09:20

Aggiornamento: 5 Marzo 2026 · 09:20

TAG:

De GeaDi GregorioFiorentinaJuventus

di

Lo spagnolo ha un altro anno di contratto con la Fiorentina

Che fine farà Di Gregorio? L’ex Monza, due anni dopo l’arrivo al posto di Wojciech Szczesny, può essere ceduto. Da valutare quali saranno le società interessate a giugno, sebbene nel domino dei portieri potrebbe cambiare la Fiorentina – De Gea ha un altro anno di contratto, ma tanti club esteri sulle sue tracce – oltre al Bologna e all’Atalanta stessa in caso di addio di Carnesecchi. Valutazione tra i 10 e i 15 milioni, il minimo per non incorrere in una minusvalenza. Mattia Perin invece ha il proprio accordo in scadenza al 30 giugno 2027 – dopo avere rinnovato nell’autunno del 2024 – e cambierà solamente se dovesse arrivare una proposta come titolare, magari in una squadra che gioca l’Europa. Il Como, eventualmente, o una piazza di livello. Il Genoa ci ha provato in inverno, ma la Juve aveva chiesto un indennizzo, bloccandone l’addio. Lo riporta il Corriere dello Sport.

